أعلن السفير السوري في موسكو رياض حداد, الثلاثاء, أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيصبح خطوة أساسية في حل الأزمة السورية، مضيفا أن المؤتمر بحاجة إلى تحضيرات جدية.

وقال حداد, في اجتماع مع قيادة كتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما (النواب) الروسي, إن "الجانب السوري على قناعة بأن مؤتمر الحوار الوطني سيصبح خطوة أساسية في حل القضية السورية في القريب العاجل"، مشيرا إلى "أهمية هذا المؤتمر للمنطقة بأكملها وليس فقط لسوريا".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, السبت الماضي, إن موعد مؤتمر الحوار السوري, والذي ترعاه موسكو, لم يتحدد بعد.

وأكد السفير السوري أن "المؤتمر سيهيئ الظروف الملائمة لتطوير الحوار السياسي داخل سوريا مراعاة للإرادة السياسية للشعب السوري".

وأضاف حداد أن "نتائج المؤتمر تتوقف على مدى جدية العمل على تحضيره، مشيرا إلى أنه لا يمكن لهذا السبب عقد هذا المؤتمر في الـ18 تشرين الثاني الجاري كما كان متوقعا سابقا".

وتم الإعلان سابقاَ عن عقد "المؤتمر الوطني للحوار السوري" في18 تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

ووجهت روسيا الدعوات لعدة أطراف منها الأكراد للمشاركة في مؤتمر سوتشي، معتبرة أن المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254, حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تحدد موقفها بعد من المشاركة, فيما علقت فرنسا بان محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق, قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة, فيما قلل مجلس "سوريا الديمقراطي" الكردي من اهمية هذا الاجتماع.