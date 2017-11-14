سقطت, مساء الثلاثاء, عدة قذائف متفجرة على سور باب شرقي و جامع ضرار بن الازور بدمشق وبلدة جرمانا في ريفها.

وأفادت مصادر إعلامية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي, أن قذيفتي هاون سقطتا على سور باب شرقي و جامع ضرار بن الأزور (مجمع الفتح الاسلامي) في دمشق .

وأشارت المصادر إلى أن قذيفتي هاون سقطتا في بلدة جرمانا بريف دمشق دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين الأهالي.

وأصيب, بعد ظهر يوم السبت, 3 أشخاص جراء قذائف صاروخية سقطت على قرية حرفا في ريف دمشق الجنوبي.

وكان مصدر في قيادة الشرطة ذكر يوم الأربعاء الماضي, أن عدة قذائف سقطت على حيي الشاغور والعباسيين بدمشق وضاحية الأسد بريفها ما أدى لوقوع إصابات و أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز