كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية, نقلاً عن مصدر في الإليزيه, أن فرنسا لوحت باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم عودة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت, واضعة مهلة لعودته من السعودية.

وأوضح مصدر فرنسي رفيع المستوى في الإليزيه, تحدث في لقاء مغلق مع صحفيين عرب وفرنسيين، إن "ماكرون وضع مهلة، حتى مساء الأربعاء 15الجاري، لعودة الحريري إلى بيروت من أجل انطلاق الآلية الدستورية، إما بين استقالته بصورة رسمية، أو استعادة الحياة الحكومية وتطبيع الأوضاع".

وكان الحريري أعلن من السعودية استقالته من منصبه ، في خطوة غير متوقعة ,وهاجم بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وأثارت استقالة الحريري، التي جاءت مفاجئة ، جدلا واسعا وتكهنات بأن السعودية أجبرته على ترك منصبه في إطار ردها على إيران وحزب الله اللبناني المتحالف معها, في حين نفت السعودية ذلك, لكن الحريري المح احتمال تراجعه عن الاستقالة.

وأدت استقالة الحريري الى تصاعد الازمة والحرب الكلامية بين السعودية و "حزب الله" اللبناني, حيث اتهم الحزب الرياض بالسعي الى اغراق لبنان بالفتن, مشيرا الى ان السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى "حزب الله",وقرار استقالة الحريري جاء بطلب سعودي وهو محتجز الان بالمملكة.

فيما أعلنت السعودية, أن لبنان أعلن الحرب عليها, متهمة "حزب الله" بالمشاركة في كل الأعمال الإرهابية التي تهدد المملكة, فيما دعت رعاياها المتواجدين بلبنان إلى مغادرتها.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته الى لبنان.