منحت المؤسسة العامة للإسكان, يوم الأربعاء، مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية تجاهها، لغاية نهاية العام الجاري.

وذكرت مؤسسة الإسكان, في بيان لها, نشرته صحيفة (الوطن) المحلية, انه تم منح مهلة أخيرة للمكتتبين أو المخصصين في جميع مشاريعها المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية والإلتزامات المالية المترتبة عليهم لمدة تزيد عن 240 يوماً منفصلة أو متصلة، وذلك لغاية نهاية عام 2017 لتسديد التزاماتهم المالية مع غراماتها.

وبينت المؤسسة أنه في حال عدم التسديد ضمن فترة الإعلان يعتبر الإكتتاب أو التخصيص ملغى حكماً.

واعتبرت المؤسسة العامة للإسكان أن هذا الإعلان بمثابة إنذار أخير.

يشار إلى أن الأسد أصدر في كانون الثاني 2015، المرسوم رقم 12 وقضى بإعفاء المواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه "المؤسسة العربية للإسكان"، من مدد وغرامات التأخير شريطة تسديدهم تلك الأقساط خلال فترة اربعة أشهر منذ تاريخ صدور المرسوم .