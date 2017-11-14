جرحى بينهم طفلين جراء سقوط قذيفتين على مدينة حماه الاخبار المحلية شارك

سقط جرحى, مساء يوم الاثنين, جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على مدينة سحلب شمال غرب مدينة حماة.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن مسلحي "جبهة النصرة" استهدفوا الاحياء في مدينة سلحب بقذيفتين صاروخيتين ما تسبب بإصابة 4 اشخاص بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بمنازل وممتلكات الأهالي". وكانت قذائف صاروخية سقطت, في 28 الشهر الجاري, على مدينة محردة شمال مدينة حماة, مما أسفر عن سقوط جريحين. وتعرضت عدة مناطق بمدينة حماه في الاونة الاخيرة لسقوط قذائف اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية. سيريانيوز

2017-11-14 07:02:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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