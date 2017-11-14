قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم الاثنين، أن بلاده تشترط تعديل تفويض مهمة الالية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للموافقة على تمديد مهمتها.

وأضاف نيبينزيا للصحفيين "من المهم تمديد مهمة فريق التحقيق لكن بتفويض معدل لأن الأخطاء المنهجية التي تخللت التقرير الأخير لا بد من تصحيحها وهذا هدف مشروع القرار الذي تقدمنا به".

وتابع المندوب الروسي ان "عدم تمديد التفويض سيرسل إشارة سيئة لكن الطريقة التي اعتمدها التحقيق ترسل إشارة أسوأ منها"، لافتاً إلى أن "نتناقش مع الأميركيين بشأن مشروع القرار الأميركي ونحن أيضا لدينا مشروع قرار تقدمنا به .. دعونا ننتظر لنرى ما ستأتي به الأيام والأمر لم ينته بعد".

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد محاولة أمريكية أولى لتجديد تفويض التحقيق المشترك في 24 تشرين الأول وقالت إنها تريد انتظار صدور تقرير عن أحدث تحقيق في الأمر بعد ذلك بيومين,واقترحت موسكو منذ ذلك الحين مسودة قرار خاصة بها.

وينتهي يوم الجمعة تفويض تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان بدأ في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر, ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف تشرين الثاني.

وكانت آلية التحقيق المشتركة قد خلصت إلى أن القوات النظامية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 وأن تنظيم "الدولة الإسلامية" استخدم غاز الخردل.

يشار إلى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما , لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.

سيريانيوز