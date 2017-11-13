أخرجت السويد نظيرتها إيطاليا من سباق الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا حين فرضت عليها التعادل السلبي 0-0 في إياب الملحق الأوروبي الاثنين في ميلانو.

وتأهلت السويد إلى مونديال روسيا بفضل تفوقها ذهاباً 1-0.



وهذه المرة الأولى التي تغيب فيها إيطاليا عن المونديال منذ 60 عاماً.



وعجز الأتزوري عن هز شباك منافسه على مدار 100 دقيقة بشوطي المباراة، لينتزع منتخب السويد بطاقة الصعود لكأس العالم بفضل فوزه ذهابًا بملعبه بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.



حاصر منتخب إيطاليا منافسه السويدي، إلا أن الضيوف كانوا منظمين دفاعيًا، والوصول إلى مرماهم كان مهمة شاقة لنجوم الأتزوري، بمحاولات غير مؤثرة لماتيو دارميان وبونوتشي وبارزالي ومانولو جابياديني وكاندريفا.



ركز الطليان هجماتهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث كاد أن يسجل إيمومبيلي مرتين، الأولى بتسديدة قوية فوق العارضة، ومحاولة أخرى أبعدها الدفاع السويدي من على خط المرمى، بينما أهدر فلورينزي الهجمة الأخطر من مجهود فردي راوغ المدافع وسدد في جسد الحارس السويدي روبن أولسن.



رمى جيانبيرو فينتورا المدير الفني لمنتخب إيطاليا بكل أوراقه الهجومية على مقاعد البدلاء، حيث أشرك ستيفان الشعراوي وأندريا بيلوتي مكان دارميان ومانولو جابياديني أقل العناصر الهجومية.



واصل المنتخب الإيطالي ضغطه لفك شفرة الدفاع السويدي بمحاولات غير مؤثرة لبونوتشي وإيمومبيلي، كما أنقذ روبن أولسن مرماه من النيران الصديقة بكرة ساقطة في المقص الأيسر.



لم تنجح تبديلات فينتورا في فك طلاسم الدفاع السويدي، ضغط منتخب إيطاليا بكل خطوطه في الدقائق الأخيرة، حيث هدد بارولو المرمى بضربتي رأس، بينما سدد الشعراوي كرة قوية أنقذها الحارس السويدي ببراعة في الدقيقة 87.