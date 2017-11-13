تعادل العراق مع سوريا 1-1 الاثنين، في أول مباراة يخوضها أسود الرافدين على استاد كربلاء الدولي، وتأتي ضمن مساعي السلطات الرياضية العراقية للدفع باتجاه رفع الحظر كلياً عن استضافتها للمباريات الدولية.

وسجل هدفي المباراة فراس الخطيب لسوريا في الدقيقة 17، ولاعب نسور قاسيون عمرو جنيات للعراق (42 خطأ في مرماه).



وأمام أكثر من 20 ألف مشجع، بدأ المنتخب العراقي المباراة بقوة وفاعلية في محاولة للتقدم ولم تستمر أفضليته سوى (15) دقيقة ليتغير بعد ذلك حال اللقاء لحساب المنتخب السوري إذ تمكن من التقدم بتسديدة قوية من الخطيب.



وقبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق أدرك المنتخب العراقي التعادل بعدما تابع جنيات عرضية للعراقي علاء عبد الزهرة، خطأ الى مرماه.



في الشوط الثاني فرض المنتخب العراقي نفسه بشكل مطلق وحاصر نظيره السوري المتراجع تماماً، ووقفت عارضة الأخير بوجه راسية أيمن حسين عندما ردت كرته في الدقيقة (66).



وهي ثاني مباراة ودية بين المنتخبين تنتهي بهذه النتيجة في غضون أشهر، بعدما التقيا في ماليزيا في 26 آب الماضي.



وخفف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أيار 2017، الحظر المفروض منذ أعوام على إقامة مباريات رسمية في العراق (باستثناء الدوري المحلي)، فسمح لفترة مؤقتة بإقامة مباريات ودية دولية على ثلاثة ملاعب هي كربلاء والبصرة (جنوب)، وأربيل (شمال).