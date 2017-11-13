قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين "أنّنا سنواصل العمل مع تركيا بشأن ​الأزمة السورية​", مضيفا "أنّنا نعمل لمساعدة السوريين على إعادة إعمار بلادهم".

واضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في سوتشي "أنّنا مستعدّون مع تركيا لدعم التسوية السياسية في ​سوريا​"، موضحاً "أنّنا نعمل على توفير الظروف المناسبة للحوار في سوريا".

وتابع بوتين "أنّني شدّدت وأردوغان على ضرورة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، لافتا إلى "أنّنا نعمل لمساعدة السوريين على إعادة إعمار بلادهم".

واعلنت الحكومة السورية عدة مرات انها ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

وكان بوتين، ابدى بعد اجتماعه مع أردوغان في 28 ايلول الماضي في انقره، الاستعداد لمواصلة العمل بخصوص مناطق خفض التصعيد في سوريا, لافتا الى انه تم التأكيد على الاستعداد لمتابعة الاتفاقات النهائية التي تم التوصل إليها في منتصف أيلول في أستانا أثناء الاجتماع الدولي السادس، حول إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب.

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.