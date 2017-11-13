قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, يوم الاثنين, أن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا عليهم أن يسحبوا قواتهم بعد أن قالت روسيا والولايات المتحدة أنه لا حل عسكري ممكن في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الرئيس إردوغان ,قوله للصحفيين قبل أن يتوجه إلى روسيا "لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات, إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم ".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "سيناقش المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, كما سيبحث معه أيضا الحل السياسي في سوريا والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية وتفاصيل صفقة شراء نظام إس-400 للدفاع الصاروخي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخرا، عن بدء تنفيذ اتفاق لتخفيف التوتر في إدلب، كانت أنقرة وحفاءها توصلت له في إطار اجتماعات استانا بشأن سوريا.

وبدأ الجيش التركي الشهر الماضي إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في إطار اتفاقات استانا، كما أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع ادلب, في حين تعارض الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

وتتذرع تركيا بأن دخول قواتها للأراضي السورية يأتي في إطار اتفاق استانا 6 الذي عقد في أيلول الماضي وتم الاتفاق فيه على وضع محافظة ادلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية ضمن منطقة "خفض توتر" بضمانة ثلاثة دول هي إيران وروسيا وتركيا.

ويشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، مطالبة بإدانة دولية للعمليات العسكرية التي تدعمها تركيا شمال سوريا تحت مسمى "درع الفرات".

سيريانيوز