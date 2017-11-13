قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, الاثنين, ان مناطق خفض التصعيد تعتبر أساساً لتسوية الأزمة السورية".

واضاف اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنّنا متفقون مع موسكو في تهيئة الظروف في سوريا حاليّاً للمضي قدماً في اتجاه التسوية السياسية".

وكان اردوغان قال في 28 ايلول الماضي عقب لقائه بوتين في انقرة أن تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا أعطى زخما لمباحثات جنيف, مضيفا أنه "تم التأكيد خلال اللقاء مرة أخرى على الالتزام بمواصلة الإرادة المشتركة والتعاون الوثيق حيال حل الأزمة السورية بالطرق السياسي".

واتفقت الدول الضامنة في استانا (روسيا ايران وتركيا) في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا , وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص, اما ادلب فتم الاتفاق خلال محادثات استانا الجارية على انشاء منطقة خفض تصعيد بالمحافظة.