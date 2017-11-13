اعلنت السعودية الاثنين عقد مؤتمر "الرياض 2" الموسع للمعارضة السورية في الفترة بين 22 إلى 24 من الشهر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه "انطلاقا من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، واستجابة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض في الفترة بين 22 و24 من تشرين الثاني الجاري".

وأضافت الوكالة أن الاجتماع "يهدف إلى التقريب بين أطراف المعارضة السورية ومنصاتها، وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة".

وكان عضو منصة موسكو للمعارضة السورية السياسي الآشوري نمرود سليمان قال قبل أيام أن "مؤتمر الرياض 2 للمعارضة السورية سينعقد في 22 تشرين الثاني الجاري".

كما توقع رئيس "منصة موسكو" المعارضة السورية قدري جميل، يوم الأربعاء، انعقاد مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية في الفترة 22 -23 تشرين الثاني الحالي.

وعقد اجتماع في العاصمة الرياض اواخر اب الماضي , ضم وفود المعارضة السورية في الرياض، دون التوصل لاتفاق، وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".