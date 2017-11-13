اعلن البنك المركزي التركي يوم الاثنين، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لتركيا ارتفع إلى 4.527 مليار دولار في أيلول من 975 مليون دولار في الشهر السابق.

وبحسب استطلاع لوكالة رويترز ان هذا الرقم مرتفع عن متوسط التوقعات الذي أشار إلى عجز قدره 4.125 مليار دولار.

وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية لتركيا حوالي 32.61 مليار دولار في 2016.

وكان البنك المركزي التركي اصدر في تشرين الاول الماضي، بياناً قال فيه إنّ مسؤولي البنك المركزي التركي يراقبون تحركات الأسواق المحلية عن كثب وسيتدخلون عندما يقتضي الأمر ذلك.

يشار الى ان الدولار الأمريكي حقق ارتفاعاً الشهر الفائت أمام الليرة التركية، وذلك على خلفية تصريحات وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي حذرت من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى Ba1.

ويذكر الى ان العجز في ميزان المعاملات الجارية سجل العام الماضي ( 2016)، تراجع وبلغ 1.675 مليار دولار.

سيريانيوز



