سمحت محكمة استئناف أمريكية في كاليفورنيا يوم الاثنين بسريان جانب من أحدث أمر لحظر السفر أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وقضت المحكمة بان الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات أسرية داخل الولايات المتحدة.

ووافقت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو على جانب من طلب تقدمت به إدارة ترامب لوقف العمل بقرار محكمة أقل درجة يعلق الحظر الجديد.

ويؤثر الحكم على الوافدين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد، ولا يؤثر على أشخاص من دولتين أخريين واردتين في حظر ترامب وهما كوريا الشمالية وفنزويلا.

وأوقف قاض أمريكي، في 18 تشرين الاول الماضي، أحدث نسخة من أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على دخول مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

واستهدف الحظر غير المحدد بمدة والذي أعلن أيلول الماضي، المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا، ليكون أحدث تعديل لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة وقيدت تنفيذها المحكمة العليا.

وسمحت المحكمة العليا الأمريكية في حزيران الماضي بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بينها سورية وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.

وكان أمر تنفيذيا فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى, الا ان قضاة اتحاديون تمكنوا من عدم تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قرارا يسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

سيريانيوز