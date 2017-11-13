قالت مصادر معارضة, يوم الاثنين, أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في غارة جوية يعتقد أنها روسية استهدفت الأتارب بريف حلب الغربي.

وأضافت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن غارة جوية استهدفت سوقا شعبية ومركزا للشرطة", واصفة الحادثة بـ "المجزرة".

وأشارت المصادر أن محاولات تجري لانتشال المواطنين من تحت الأنقاض.

وكانت غارات جوية اسيتهدفت, في آذار الماضي, مسجداً في قرية الجينة قرب مدينة الأتارب بريف حلب ما أدى إلى مقتل 50 شخص على الأقل.

وسبق أن تعرضت مناطق في ريف حلب و عدة مواقع أخرى تحت سيطرة "داعش" لقصف جوي من الجيش النظامي وروسيا والتحالف والدولي , ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من المدنيين.

كما أن ريف حلب الغربي الذي يضم مدينة الأتارب يقع ضمن مناطق خفض التوتر التي اتفقت عليها الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في مباحثات أستانا6 التي عُقدت في أيلول الماضي.

سيريانيوز