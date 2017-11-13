أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، لائحة حددت بموجبها أسعار البن المحمص والمطحون.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، انه تم تحديد سعر كيلو البن المحمص والمطحون مع هيل (50 غرام) بـ2750 ليرة، بينما تم تحديد سعر كيلو البن المحمص والمطحون السادة بـ2600 ليرة.

ووصل سعر كيلو البن المحمص والمطحون مع هيل في أسواق دمشق إلى 4 آلاف ليرة لبعض الأنواع.

ويأتي تحديد أسعار البن، بعد يومين على صدور لائحة تسعير للحلاوة والطحينية من قبل المديرية.

وكانت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات, أعلنت يوم الأربعاء, عن تخفيض أسعار مادة الحلاوة الطحينية والبن المطحون بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20 % نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت خلال الشهر الماضي عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.

سيريانيوز