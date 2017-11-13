ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ضرب الحدود الإيرانية العراقية، إلى أكثر من 300 قتيل وحوالي 2500 مصاب.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ، يوم الاثنين إن "ما لا يقل عن 328 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق جراء الزلزال"..

ونقلت الوكالة عن مكتب الطب الشرعي في الإقليم قوله إنه "من المتوقع ارتفاع عدد القتلى".

وأوضح مسؤول مصلحة الطوارئ الايرانية حسين كوليفاند، ان "مدينة سربل ذهاب على بعد 15 كيلومترا من الحدود، سجلت أكبر عدد للقتلى في إيران".

كما قال التلفزيون الإيراني أن "مستشفى البلدة تضرر من الزلزال ويجد صعوبة في التكفل بمئات المصابين".

أما في الجانب العراقي، فق قتل 6 أشخاص، ووقعت أكبر الأضرار في بلدة شرقي مدينة السليمانية في إقليم كردستان .

وقال وزير الصحة في الإقليم، ريكوت حمه رشيد، إن "الأوضاع في سيئة جدا".

وكان زلزالاً بقوة 7.3 درجات ضرب يوم الأحد، الحدود العراقية الإيرانية، ووصلت آثاره الى الكويت وتركيا والامارات العربية المتحدة.

وأسفر الزلزال عن دمار 8 بلدات إيرانية وانقطاع خدمة الكهرباء عن بعض المناطق.

سيريانيوز