قالت مصادر معارضة، يوم الاثنين، ان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) استعاد السيطرة على مدينة البوكمال آخر معاقله في سوريا، الأمر الذي كانت روسيا قد نفته مؤكدة استمرار سيطرة الجيش النظامي على المدينة.

وبينت المصادر المعارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان "مقاتلي التنظيم نصبوا كمائن لمجموعات مدعومة من إيران، وكبدوها خسائر ما أجبرهم على الانسحاب".

وأضافت المصادر ان "مقاتلي التنظيم الذين كانوا يختبئون في أنفاق في قلب مدينة البوكمال باغتوا مقاتلين من جماعة (حزب الله) اللبنانية انضموا إلى مقاتلين عراقيين كانوا قد عبروا الحدود إلى سوريا".

ويأتي الإعلان عن استعادة "داعش" مدينة البوكمال، عقب نفي قائد المجموعة العسكرية الروسية في سوريا الأحد أنباء انسحاب قوات النظامي من البوكمال الحدودية مع العراق، الذي قال لوكالة (نوفوستي) ان "كل ما أعلن عن الانسحاب لمواقع خلفية بعيدا عن المدينة عبارة عن أقاويل لا أساس لها من الصحة. المدينة تسيطر عليها قوات النظام السوري بالكامل وبدعم من حلفائها منذ يوم الجمعة".

وكانت مصادر معارضة قالت يوم الجمعة ان "داعش" استعاد السيطرة على نصف مساحة البوكمال بهجوم مضاد، بعد ان أعلن الجيش النظامي يوم الخميس سيطرته عليها بدعم من الحلفاء.

وتحولت البوكمال، التي تقابلها مدينة القائم العراقية، بعد استعادة مدينة دير الزور, إلى أكبر معقل وتجمع لعناصر "داعش"، ومركز الثقل الحيوي العسكري لقواته بين سوريا والعراق.

وتعد البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق معقلاً هاماً لداعش في سوريا، وبخسارة هذه المدينة، يكون التنظيم قد فقد كامل المدن في البلاد.

وانحصر تواجد التنظيم المتطرف في سوريا بمنطقة محدودة في محافظة دير الزور، وفي جيوب صغيرة في محافظة حمص وقرب دمشق وفي جنوب البلاد.

سيريانيوز