كشف مسؤول فرنسي, يوم الاثنين, أن الهدف من إنشاء بلاده مجموعة اتصال دولية حول سوريا هو"دعم المفاوضات السورية في مدينة جنيف", مشيرا إلى أن باريس مستعدة للتعاون مع موسكو في هذا الشأن.

وأوضح مبعوث الحكومة الفرنسية الخاص للعلاقات مع روسيا جان بيار شيفينمان, في حديث لوكالة (إنترفاكس), أن الرئيس الفرنسي تحدث عن إمكانية إنشاء مجموعة الاتصال على مستوى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن , ويجب على هذه الدول دعم عملية جنيف، والعمل في إطار مجموعة الاتصال يعتبر من وسائل تسريع هذه العملية".

وكان ماكرون اقترح مؤخرا, إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وشددت فرنسا على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح ماكرون تشكيله, يجب أن يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

واشار شيفينمان الى أن ماكرون عرض هذا الاقتراح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "الذي لم يرفضه، وبالتالي يجب المضي قدما في هذا الاتجاه".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت, مؤخرا, موافقتها على المقترح الفرنسي الخاص بانشاء مجموعة اتصال حول سوريا، بالرغم من "ضبابيته".

وفيما يتعلق بمبادرة موسكو بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، أكد شيفينمان" دعم فرنسا لوحدة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية".

وكانت فرنسا علقت الشهر الماضي على الحديث عن المؤتمر, بان محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية

ولم يتحدد بعد موعد رسمي لعقد مؤتمر الحوار السوري, والذي ترعاه موسكو, في مدينة سوتشي, لكن التحضيرات جارية مع الشركاء لاسيما ايران وتركيا من اجل انعقاده ودعوة كافة الاطراف, بحسب التصريحات الروسية.