انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية, يوم الاثنين, الدور الذي لعبته الولايات الأمريكية المتحدة في سوريا, تعقيباً على الاتفاق الروسي – الأمريكي, والذي تضمن عدة بنود متفق عليها بين الطرفين تخص الأزمة السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم وزارة الخارجیة بهرام قاسمي قوله، في مؤتمره الأسبوعي، ان أمریكا هي التي "لعبت دورا مهما في إیجاد المشاکل والأزمة وتشجیع الإرهاب في سوریا, تعليقاً على بیان الرئیسین الروسي والأمریكي حول سوریا.

واتفق بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب, يوم السبت الماضي, على عدة مسائل تخص الأزمة السورية, أبرزها التسوية النهائية للنزاع في سوريا, ورفض الحل العسكري للازمة, واستمرار مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد, والتاكيد على استقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوريا ومواصلة العمل لمحاربة "داعش".

وحول الوجود الإيراني في سوريا, وصف قاسمي التواجد الإيراني بانه "قانوني", وجاء بناء على طلب الحكومة السورية.

واشار الى انه " حال القضاء علی تنظیم "داعش" بصورة کاملة سنواصل تعاوننا لكن بأشكال مختلفة, كما سنشارك في أعمال إعادة الإعمار في سوريا".

وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي اكد منذ ايام ان بلاده مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وتعتبر إيران من أبرز حلفاء النظام السوري، فضلاً عن تقديمها الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي منذ بدء الحرب في الـ2011, فيما تواجه اتهامات من قبل المعارضة وعد دول بتأجيج الصراع بسوريا.