اشتكى بعض مستخدمي "آيفون X" من مشكلتين إحداهما غير قابلة للإصلاح حتى لو أعيد إقلاع الهاتف، وتتمثل بظهور خط أخضر على الشاشة لا يمكن إزالته.

ونشر المستخدمون شكاويهم على Reddit، و"تويتر"، وصفحة دعم "آبل"، مؤكدين أن الخط الأخضر لا يختفي بإعادة تشغيل الهاتف، وأكد آخرون وجود مشكلة مع شاشات هواتف ذات الهاتف، بأنها لا تستجيب في درجات الحرارة القريبة من التجمد.

ووفقاً لصفحة دعم "آبل" على "تويتر"، هناك 35 مستخدم يعانون من مشكلة الخط الأخضر، ومن المتوقع أن يكون هناك مستخدمين أكثر تضرروا ولم يبلغوا عن المشكلة على موقع الشركة.

ويظهر الخط الأخضر عامودياً على الجانب الأيمن أو الأيسر من الشاشة، وتعتقد "آبل" أن السبب هو من نظام التشغيل، حيث تواصلت مع العديد من المستخدمين، وقامت بسؤالهم إن كانوا قد قاموا بتحديث هواتفهم iOS 11.1.1.

وفي ذات السياق، أبلغ بعض مستخدمين "آيفون X" عن وجود مشكلة مع شاشات هواتفهم تتمثل بعدم استجابتها في درجات الحرارة القريبة من التجمد، مادفع الشركة للرد بأنها وسوف توفر إصلاحًا عن طريق تحديث البرامج مستقبلاً.