تختبر "انستغرام" ميزة جديدة للمتابعة، تقوم على أساس متابعة المستخدمين للوسوم والهاشتاغات على غرار متابعة الأشخاص، في محاولة لإضافة مفهوم جديد إلى وسائل شبكات التواصل الإجتماعي.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن "انستغرام تختبر نوع جديد من المتابعة حيث يظهر زر خاص عند الدخول إلى صفحة أي هاشتاغ وذلك لمتابعته ليعرض في الصفحة الرئيسية كل القصص التي تنشر فيه وكذلك الصور والفيديوهات الدائمة".

ولن يحتاج المستخدم بهذه الطريقة، لأن يدخل بشكل دوري للبحث عن هاشتاغ معين في "انستغرام" لمتابعة الجديد فيه، بل يكتفي بالضغط على زر المتابعة ليغرق حسابه بمنشورات الذين يعرفهم ولا بعرفهم تتعلق بالهاشتاغ نفسه.

ويقوم المبدأ الأساسي للشبكات الاجتماعية على أن يتواصل الناس مع بعضهم عن طريق الإضافة كصديق أو المتابعة لتصلهم منشوراتهم الجديدة، إلا أن انستغرام تريد ابتكار شيء جديد.