أطلقت "فيسبوك" تطبيقا جديدا باسم Facebook Localالذي يعتبر تحديث جديد لتطبيقها السابق المستقل Facebook Events الخاص باكتشاف مواعيد الأنشطة المختلفة.

وبحسب "العربية نت"، فإن التطبيق الجديد يساعد على اكتشاف الأحداث التي تجري بالقرب من المستخدم، إلى جانب اكتشاف المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي يمكن زيارتها في منطقة سكنه.

ويعمل التطبيق الجديد على عرض الأحداث والأماكن التي يرتادها أصدقاء المستخدم، ويمكن اختيار إضافة تقويم من الهاتف للتطبيق الجديد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.



ويجمع التطبيق الجديد بين الشركات والمطاعم والمقاهي جنباً إلى جنب مع الأحداث، ويتم توفير هذه المعلومات اعتماداً على قاعدة بيانات "فيسبوك" المكونة من 70 مليون صفحة أعمال وشركات.

وعانى Events من عدم حصوله على شعبية بين المستخدمين، حيث أشارت بيانات شركةSensorTower المتخصصة بقياس شعبية التطبيقات إلى أن Events حصل على حوالي مليون تحميل فقط.