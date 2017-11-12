سخر رئيس "مايكروسوفت" التنفيذي ساتيا ناديلا، من أجهزة "آيباد" التابعة لشركة "آبل"، قائلاً لاثنين من الصحفيين يحملان الجهاز في مؤتمر صحفي بالهند "أنتما بحاجة إلى الحصول على جهاز كمبيوتر حقيقى".

ونقل موقع Cnet الأمريكى، عن ناديلا قوله إن "مايكروسوفت" تصنّع وتطوّر تقنيات يمكن استخدامها وليست مصنّعة للسلع الفاخرة، في إشارة واضحة إلى شركة "آبل"، التي تصنف دائما بأنها واحدة من الشركات المصنعة للمنتجات والسلع الفاخرة.

وناديلا ليس أول مسؤول بـ "مايكروسوفت" ينتقد أجهزة "آبل"، بل قال المدير العام لخط أجهزة "سيرفس" مؤخراً، إن "آبل" نسخت جهاز "مايكرسووفت سيرفس برو"، عند إطلاقها لجهاز "آيباد برو".