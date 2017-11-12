أصيب 7 أشخاص، يوم الأحد، بحادث اطلاق نار وقع في مدينة غاري بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت قناة CBS الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها إن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي، مشيرة إلى أن الجرحى هم 4 رجال و3 نساء.

وقالت قناة Fox News إن أحد الجرحى وهو مطلق النار، قد اعتقل بعد أن نقل مع المصابين الآخرين إلى المستشفى.

ويأتي الحادث عقب ساعات من مقتل شخص واصابة 4 آخرين بجروح في إطلاق نار آخر وقع في حانة في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وتكررت حوادث اطلاق النار والدهس في عدة مناطق من الولايات المتحدة، آخرها كان قبل أيام حين لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين ، بإطلاق نار تبعه دهس قام به شخص يقود شاحنة، في منهاتن بنيويورك.

سيريانيوز