حجزت سويسرا مقعدها في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخها، بعد تعادلها في بازل مع ضيفتها أيرلندا الشمالية 0-0 في إياب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السويسري الذي خسر معركة التأهل المباشر عن المجموعة الأوروبية الثانية بفارق الأهداف عن البرتغال بطلة أوروبا، حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف سجله من ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل، وكان ذلك كافياً له من أجل الحصول على بطاقة التأهل بعد محافظته الأحد على نظافة شباكه.



ولحق المنتخب السويسري بالمنتخبات التسع التي تأهلت مباشرة عن القارة الأوروبية وهي فرنسا والبرتغال وألمانيا بطلة 2014 وصربيا وبولندا وإنكلترا وإسبانيا وبلجيكا وأيسلندا، إضافة إلى روسيا المضيفة.