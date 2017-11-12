الالماني فيتل يتوج بلقب سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا وان اخبار الرياضة شارك

توج الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري الأحد بلقب سباق جائزة البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان.

وأنهى فيتل الذي خسر معركة اللقب في مواجهة سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في السباق الماضي، المرحلة البرازيلية أمام سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس ومواطن الأخير كيمي رايكونن، سائق فيراري الثاني.



وحقق هاميلتون سباقاً رائعاً، وحل في المركز الرابع وكان قريباً جداً من الصعود إلى منصة التتويج رغم انطلاقه من خط الحظائر بعد تعرضه السبت لحادث خلال القسم الأول من التجارب التأهيلية.



واحتل الهولندي ماكس فرستابن (20 عاما) المركز الخامس مع رد بول وحقق أسرع لفة في السباق وجاء خلفه زميله الاسترالي دانييل ريتشياردو الذي تعرض لحادث وفقد السيطرة على السيارة في أول لفة.



وودع فيليبي ماسا الذي سيعتزل بنهاية الموسم جماهير بلاده باحتلال المركز السابع مع وليامز وصعد سائق فيراري السابق على منصة التتويج بعد ذلك ليجري مقابلة مع مواطنه المعتزل روبنز باريكيلو.



وجاء سيرجيو بيريز سائق فورس انديا في المركز التاسع وحصل الألماني نيكو هولكنبرج، الذي تفوق عليه الفائز بفارق لفة كاملة، على آخر نقطة لصالح رينو. سيريانيوز 2017-11-12 19:07:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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