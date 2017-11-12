حقق السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً في العالم فوزه الأول في بطولة الماسترز، آخر بطولات موسم كرة المضرب، بفوزه الأحد في لندن على الأميركي جاك سوك التاسع عالمياً 6-4 و7-6 (7-4).

وبعد مجموعة أولى سهلة نسبياً، واجه فيدرر مقاومة في الثانية واحتاج إلى شوط فاصل أنهاه في مصلحته.



وتألق فيدرر في إرسالاته، ولم يهدده خصمه بالكسر في أي مناسبة خلال المجموعتين، حتى إنه حافظ على هدوئه ورباطة جأشه في الشوط الفاصل وأنهاه 7-4.



وتجمع المباراة ثانية النجم الألماني الصاعد الكسندر زفيريف مع الكرواتي مارين سيليتش.



وتقام بطولة الماسترز بنظام مجموعتين: مجموعة "بيت سامبراس" التي تضم نادال (الأول) والنمسوي دومينيك تييم (الرابع) والبلغاري غريغور ديميتروف (السادس) والبلجيكي دافيد غوفان (السابع)، ومجموعة "بوريس بيكر" التي تضم فيدرر (الثاني) وزفيريف (الثالث) وسيليتش (الخامس) وسوك (الثامن).



ويبدأ الإسباني نادال الذي ضمن الاحتفاظ بالمركز الأول عالمياً حتى بعد هذه البطولة، مشواره فيها نحو لقب أول طال انتظاره الاثنين بمواجهة البلجيكي دافيد غوفان.