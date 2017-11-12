سقط قتلى وجرحى، يوم الأحد، جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب الحدود العراقية الإيرانية، ووصلت آثاره الى الكويت وتركيا والامارات العربية المتحدة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن السلطات الإيرانية قولها، ان 8 بلدات على الأقل تدمرت بفعل الزلزال، وهناك احتمال تواجد أشخاص تحت الأنقاض.

وقالت تقارير إن 14 شخصاً قضوا في ايران، في وقت تم تأكيد مصرع ستة اشخاص في قصر شيرين الى جانب "العديد من الجرحى".

وقال التلفزيون الايراني، ان العديد من المحافظات الإيرانية شعرت بالزلزال، كما انقطعت الكهرباء عن عدة بلدات، وفرق الانقاذ هرعت الى المناطق المتضررة.

ومن جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ان الزلزال ضرب مساحة 103 كم جنوب السليمانية في العراق، حيث بدأت الهزة حوالي الساعة 9:30 في العراق.

كما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية (حكومي)، وقوع هزة أرضية خفيفة، شعر بها معظم سكان البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، من دون تفاصيل.

يشار الى ان ايران شهدت العام الجاري عدداً من الزلازل أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية، وشهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوّى مدينة "بم" في الجنوب الشرقي بالأرض، وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.

سيريانيوز