لحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بروسيا في العام المقبل، وذلك عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه منتخب اليونان الأحد في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

واستفاد المنتخب الكرواتي من فوزه 4 / 1 على نظيره اليوناني في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.



وكان المنتخب اليوناني يطمح في الفوز بثلاثية نظيفة اليوم من أجل تحقيق حلمه بالتأهل للمونديال، ولكن طموحاته اصطدمت بالصلابة الدفاعية لمنتخب كرواتيا، الذي حرمه من هز الشباك على مدار شوطي المباراة.