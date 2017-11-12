اعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، يوم الأحد، أنه قد يتراجع عن قرار الاستقالة، مشيرا في الوقت ذاته إنه سيعود إلى لبنان قريبا.

واوضح الحريري في مقابلة من الرياض، أجراها معه تلفزيون "المستقبل" التابع لكتلته السياسية ،إنه "ينوي العودة إلى لبنان لتأكيد استقالته طبقا للدستور"، مشيرا الى إنه "إذا تراجع عن الاستقالة فإن جماعة حزب الله اللبنانية يجب أن تحترم سياسة لبنان بالنأي عن الصراعات الإقليمية".

وكان الحريري اعلن من السعودية استقالته من منصبه السبت الماضي، في خطوة غير متوقعة ,وهاجم بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل، الاثنين الماضي، الحريري في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الحريري يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت يريد، نافيا إجبار السعودية رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة، مضيفا أن "حزب الله" هو من دفعه إلى ذلك، من خلال تدخلاته وعرقلة جهوده في الحكومة اللبنانية.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين السعودية و "حزب الله", عقب قرار الاستقالة, حيث اتهم الحزب الرياض بالسعي الى اغراق لبنان بالفتن, واعتبر ان قرار استقالة الحريري جاء بطلب سعودي.

فيما أعلنت السعودية, أن لبنان أعلن الحرب عليها, متهماَ "حزب الله" بالمشاركة في كل الأعمال الإرهابية التي تهدد المملكة.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته الى لبنان.

سريانيوز