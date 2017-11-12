دعا الكرملين الروسي، يوم الأحد، واشنطن إلى الكف عن محاولات تأويل نص المذكرة الروسية الأمريكية الأردنية المبرمة في عمّان في الـ8 من الشهر الجاري حول جنوب غربي سوريا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه "لا محل بهذا الشأن لأي تفسير أو تأويل، ولا بد قبل كل شيء من الاطلاع على نص المذكرة وقراءته. من غير المقبول هنا التفسير المزدوج، ولا بد من الاستناد إلى نص المذكرة الصريح".

وأضاف بيسكوف "المذكرة قبل الإعلان عنها، خضعت للبحث والمشاورات على مستوى الخبراء، وتم الاتفاق على صيغتها في دانانغ خلال قمة "آبيك" الأخيرة من قبل وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ريكس تيليرسون، قبل أن ترفع للرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب اللذين أقرّاها بشكل نهائي".

ويأتي تصريح بيسكوف رداً على ما قاله مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن المذكرة الثلاثية المشار إليها، "نصت على جلاء جميع القوات الأجنبية عن جنوب غربي سوريا بما فيها القوات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها، وأن روسيا وعدت ببحث هذه القضية مع السلطات السورية".

كما أضاف المسؤول الأمريكي، بحسب الوكالة، أن مذكرة عمّان، "تضمن بقاء جنوب غربي سوريا تحت سيطرة المعارضة السورية حتى إتمام التسوية السياسية لأزمة السوريين".

وكانت الأردن أعلنت يوم السبت عن التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا، بعد توقيع ممثلي العواصم الثلاث على مذكرة مبادئ بهذا الشأن في المملكة.

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.

سيريانيوز