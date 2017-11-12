جددت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الاحد, موقفها الرافض لدور التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في سوريا, واصفة اياه بانه "مشبوه, مشيرة الى ان طيرانه يعرقل "انتصارات الجيش النظامي", ودعت مجلس الامن الى التحرك للحيلولة دون ارتكاب مزيد من "الجرائم".

واشارت وزارة الخارجية, في بيان نشرته وكالة (سانا) الى أن "سوريا دعت مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها التحالف غير المشروع بحق المدنيين والحيلولة دون ارتكابه المزيد من الجرائم على الشعب السوري".

وأضاف البيان أن طيران التحالف الدولي "يعرقل انتصارات الجيش السوري على "داعش"، واصفا دوره بانه "مشبوه".

ودان البيان "اعتداءات التحالف وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين وعن احتجاجها على غض الكثير من عن مجازر هذا "التحالف" في محافظتي الرقة ودير الزور", معتبرا "عدم نأي بعض الدول الأطراف فيه بنفسها عن هذه الجرائم بمثابة الاشتراك فيها".

ولقي, يوم السبت, ضحايا حتفهم بينهم 10 مدنيين وعدد من المسعفين بالإضافة إلى إصابة آخرين و تدمير بالممتلكات المادية جراء اعتداء طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" على منطقة تل الشاير قرية الدعيجي في ريف ديرالزور.

وينفذ طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته بسوريا, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

سيريانيوز