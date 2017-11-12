أوضحت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات فيما يخص موضوع التصريح عن الأجهزة الخلوية، أن الأجهزة المعنية بزيادة أجر التصريح إلى ٢٥ ألف ليرة سورية هي مجموعة الأجهزة الأعلى ثمنا.

وأشارت الهيئة, بحسب صحيفة (الوطن) المحلية, إلى أن "الرقم /٥٠٠/ ألف ليرة سورية الذي جرى تداوله مؤخرا على وسائل الإعلام جاء على سبيل المثال وليس التحديد، وبينت أنه سيتم نشر قائمة بهذه الأجهزة فور تحديدها بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك".

ورفعت وزارة الاتصالات والتقانة, في وقت سابق من الشهر الجاري, قيمة التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة سورية.

وكان آخر تعديل على رسوم التصريح عن الموبايلات المهربة أصدرته الاتصالات في أيار الماضي، ورفعت بموجبه تلك الرسوم إلى 15 ألفاً بدلاً عن 10 آلاف و800 ليرة سابقاً.

يشار إلى أن الوزارة حددت في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.

سيريانيوز