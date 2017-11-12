ألمح الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأحد، أنه سيواصل ضرباته العسكرية عبر الحدود السورية، رغم سريان اتفاق لوقف اطلاق النار في المنطقة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير التعاون الإقليمي تساحي هنجبي قوله ان الاتفاق "لا يحقق مطلب إسرائيل الذي لا لبس فيه بألا تحدث تطورات تأتي بقوات حزب الله أو إيران إلى منطقة الحدود الإسرائيلية السورية في الشمال".

واضاف هنجبي "هناك تفهم بأن إسرائيل حددت خطوطا حمراء وأنها ستتمسك بها بشدة"، في إشارة الى ضربات توجهها قوات الاحتلال ضد "حزب الله" أو قوات إيرانية ومستودعات أسلحة.

ويعتبر الاحتلال توريد أسلحة إلى "حزب الله" اللبناني وأي إطلاق نار أو هجمات عليه "خطاً أحمر"، وطالماً ردد إنه لا تريد التصعيد مع سوريا، لكنه متمسك بـ"الخطوط الحمراء".

وجاء التلميح الاسرائيلي، عقب إعلان الأردن يوم السبت عن التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا، بعد توقيع ممثلي العواصم الثلاث على مذكرة مبادئ بهذا الشأن في المملكة.

سيريانيوز