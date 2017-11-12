انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, يوم الاحد, تعاون الولايات المتحدة الامريكية مع المقاتلين الاكراد في سوريا ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واشار يلدريم, في حديث مع محطة "سي إن إن" الأمريكية, الى ان تعاون واشنطن مع تنظيم ‘ب ي د/بي كا كا "لن يساهم بجلب السلام والاستقرار للمنطقة".

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".