أعلنت وزارة التعليم العالي, يوم السبت, مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة للمرحلة الجامعية الأولى للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها العلمي والأدبي والشرعية لدورة عام 2017 للعام الدراسي الحالي.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن الوزارة أوضحت أن على الراغبين بالتقدم إلى هذه المفاضلة تقديم طلباتهم لمراكز التسجيل المعتمدة اعتبارا من يوم الثلاثاء 14-11-2017 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 23-11-2017 مرفقة بالوثائق الثبوتية المطلوبة.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للمفاضلة إلى الدخول إلى موقع الوزارة الالكتروني على شبكة الانترنت والاطلاع على الشروط المطلوبة بشكل جيد.

ويبلغ عدد الجامعات السورية الخاصة 22 جامعة في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت خلال شهر نيسان الماضي, عن مفاضلة المنح المجانية المقدمة من الجامعات السورية الخاصة لذوي الشهداء وأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وجرحى الجيش للعام الدراسي 2016-2017.

سيريانيوز