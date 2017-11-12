لقي عدد من المدنيين مصرعهم, بينهم مسعفين, كما أصيب آخرون بجروح, يوم السبت, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في ريف دير الزور.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها إن "التحالف قام بالاعتداء على مواقع سكنية في منطقة تل الشاير قرية الدعيجي بريف دير الزور ما تسبب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وعدد من المسعفين الذين حاولوا نقل الجرحى جراء اعتداء التحالف الأمريكي ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم".

وبينت المصادر أن طائرات مسيرة لـ “تحالف واشنطن” استهدفت "سيارة تقل عددا من المسعفين برفقة عدد من جرحى اعتداء طائرات التحالف ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل من بداخلها".

وينفذ طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته بسوريا, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".