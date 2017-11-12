تحطمت طائرة تابعة للجيش العراقي, يوم الأحد, في جنوب العراق, بسبب عطل فني, مما أسفر عن مقتل جميع طاقمها.

وأشار الجيش العراقي, في بيان له, نشرته وكالات انباء, الى ان "طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تحطمت أثناء طلعة جوية روتينية , مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها".

وأضاف البيان أن "الطائرة (إم.آي-17) الروسية الصنع سقطت قرب الكوت في جنوب البلاد, بسبب عطل فني".

من جهته, قال ضباط في سلاح الجو لوكالة (رويترز), إن "طيارين اثنين وخمسة ضباط بالجيش قتلوا جراء الحادث"..

وكانت (السومرية نيوز نقلت في وقت سابق من اليوم، عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط صاحب الجليباوي، أن طاقم المروحية المنكوبة كان يضم ثلاثة أشخاص.

يشار الى ان محافظة واسط شهدت حادثة مماثلة في شباط عام 2016، حيث تحطمت طائرة عسكرية تابعة لطيران الجيش من نوع (M17) بعد إقلاعها من قاعدة الشعيبة الجوية في البصرة، ما أدى إلى مصرع طاقمها البالغ تسعة أشخاص.