إصابة شخص بقذيفتين على منطقة الزبلطاني بدمشق الاخبار المحلية شارك

أصيب شخص بجروح, يوم الأحد, جراء سقوط قذيفتي هاون في منطقة الزبلطاني بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر بقيادة شرطة دمشق قوله ان "المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفتي هاون منطقة الزبلطاني, ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة". وجاء ذلك عقب يوم على سقوط ضحايا بقذائف طالت منطقتي الكباس وجرمانا بريف دمشق. وتعرضت عشرات المناطق بدمشق وريفها منذ مطلع الشهر الجاري لسقوط قذائف هاون وصاروخية, اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة. سيريانيوز

2017-11-12 07:48:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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