بلغ منتخب المغرب كأس العالم في روسيا 2018 بعد فوزه على مستضيفه كوت ديفوار 2-0 في سادس وآخر جولات المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا اليوم السبت.

وختم أسود الأطلس التصفيات برصيد 12 نقطة بدون خسارة ثم كوت ديفوار برصيد 8 نقاط، وثالثاً منتخب الغابون 6، ومالي رابعةً وأخيرةً بـ4 نقاط.



وانتهت المواجهة الثانية في المجموعة بين الغابون ومالي بالتعادل السلبي 0-0.



وهذا التأهل الأول لأسود الأطس منذ مونديال فرنسا 1998.



وسجل ثنائية الانتصار المُذهّب؛ نبيل ضرار 25 ومهدي بن عطية 30 ليؤمنا الفوز منذ الشوط الأول.



وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها منتخب المغرب النهائيات بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998، علما بأن الفريق الملقب بأسود الأطلس بلغ ثمن نهائي مونديال المكسيك 1986.