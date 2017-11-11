قال السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين , يوم السبت, أن الحوار السوري السوري الذي يضمن التوصل إلى حل سياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سانا عن تشيانجين دعم بلاده لسورية والجهود المبذولة الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة فيها", مشيرا إلى "جهود دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب واستعادة الامن والاستقرار في كل الأراضي السورية".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف اواخر الشهر الجاري, ومؤتمر الوطني للحوار السوري في سوتشي الروسية حبيث عارضت قوى معارضة عقد المؤتمر الاخير.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية، اواخر ايلول الماضي، استعداد بكين المشاركة الفعالة في إعادة إعمار سوريا، عقب إتمام تسوية الأزمة فيها.

يشار الى ان الصين لعبت دورا مهما في الازمة السورية حيث استخدمت حق النقض الفيتو على عدة مشاريع قرارات في مجلس الامن كان اخرها في كانون الاول الماضي ضد مشروع قرار بشان وقف اطلاق النار في حلب.