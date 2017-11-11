تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم القادمة بعد تعادله مع ضيفه منتخب ليبيا بدون أهداف، فتواجد في العُرس العالمي للمرة الخامسة في تاريخه عقب أعوام 1978 – 1998 – 2002 – 2006.

حقق المنتخب التونسي المطلوب وتعادل مع ضيفه منتخب ليبيا فرفع رصيده إلى 14 نقطة وحسم صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة وحيدة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية والذي فاز على ضيفه منتخب غينيا (3-1)، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم القادمة "روسيا 2018".



والتأهل هو الخامس في تاريخ الكرة التونسية إلى المونديال وكان نسور قرطاج قد صعدوا إلى المونديال أعوام 1978 في الأرجنتين و1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وأخيراً في مونديال 2006 في ألمانيا.