حض البيت الابيض السبت, "جميع الدول والافرقاء على احترام سيادة لبنان واستقلاله وآلياته الدستورية"، ورفض جهود أية ميليشيات داخل لبنان أو أي قوات خارجية لتهديد استقرار لبنان وتقويض المؤسسات الحكومية الرسمية أو استخدام لبنان قاعدة تهدد الآخرين في المنطقة".

واضاف البيت الابيض, في بيان له, إن "رئيس الوزراء سعد الحريري شريك موثوق للولايات المتحدة في تعزيز المؤسسات ومكافحة الارهاب وحماية اللاجئين"، مضيفاً أن القوات المسلحة اللبنانية والقوى الامنية الأخرى للدولة هي السلطات الأمنية الشرعية الوحيدة في لبنان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون حذر الجمعة الدول والجماعات من استخدام لبنان وسيلة لحرب أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم بقوة استقلال لبنان.

ودعا جميع الأطراف داخل لبنان وخارجه إلى احترام سلامته واستقلال مؤسساته الدستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان قانوني في لبنان لأي قوات أجنبية.

وكان رئيس وزراء لبنان سعد الحريري, أعلن من العاصمة السعودية الرياض , وعلى نحو غير متوقع الاستقالة من منصبه, السبت الماضي, واتهم إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية ببث الفتن في العالم العربي, وقال أنه يخشى اغتياله.

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله, في وقت سابق من يوم الجمعة, أن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى "حزب الله" وأن رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي أعلن استقالته في خطاب من الرياض ، رهن الإقامة الجبرية بالسعودية, مستبعداً أن تشن إسرائيل حربا على لبنان.

ودفعت استقالة سعد الحريري بلبنان إلى واجهة المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران والتي ظهرت أيضا في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

سيريانيوز