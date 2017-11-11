حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاراً صعباً على نظيره الروسي 1-0 في مباراة الودية التي جمعت بينهما السبت في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2018 بروسيا.

وظل التعادل السلبي قائماً بين الفريقين طوال 85 دقيقة ثم نجح سيرجيو أغويرو في خطف هدف الفوز للمنتخب الأرجنتيني، الذي كان الأفضل وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة منها فرص عدة ضاعت على النجم ليونيل ميسي.



وأقيمت المباراة بمناسبة إعادة افتتاح استاد لوجنيكي العريق بالعاصمة موسكو، بعد أعمال تطوير وتجديد استمرت لأربعة أعوام وتكلفت 400 مليون دولار، استعداداً لمشاركته في احتضان فعاليات مونديال 2018، ومن بينها مباراة الافتتاح والمباراة النهائية.



كذلك شهدت المباراة أول استخدام لكرة المونديال الروسي والتي أزيح الستار عنها مؤخراً من جانب شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية.