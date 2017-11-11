أصيب, بعد ظهر يوم السبت, 3 أشخاص جراء قذائف صاروخية سقطت على قرية حرفا في ريف دمشق الجنوبي.

جرحى جراء قذائف صاروخية على قرية حرفا بريف دمشق

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن القذائف أدت إلى سقوط 3 جرحى و وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وأشارت الوكالة, إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث في القنيطرة لتلقي العلاج.

وكان مصدر في قيادة الشرطة ذكر أن قذائف متفجرة, سقطت يوم الأربعاء, حيي الشاغور والعباسيين في دمشق , وضاحية الأسد في ريف دمشق ما أدى إلى وقوع جرحى و أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز



