أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم السبت, أسعار الطحينة والحلاوة

وأشارت مديرية التجارة الى انه سيتم العمل وفق هذه الاسعار بدءاً من الاسبوع القادم

وكانت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات اعلنت, يوم الأربعاء, عن تخفيض أسعار مادة الحلاوة الطحينية والبن المطحون بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20 % نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج.

و يأتي هذا التخفيض استجابة لتعميم أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بتاريخ 31-10-2017 طلب فيه تخفيض أسعار تلك المواد بعد القيام بإجراء دراسة ميدانية لتكاليف إنتاجها بحضور أصحاب المهن وممثلين عنهم.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الشهر الماضي عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.