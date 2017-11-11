ضبطت السلطات التركية, يوم السبت, 175 شخصا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أثناء محاولتهم التسلل من والى تركيا, بالإضافة إلى مهاجرين غير شرعيين بينهم سوريين.

ونقلت وكالة (الاناضول) , عن مصادر أمنية قولها ن "عناصر من حرس الحدود وقوات الدرك في ولاية أدرنة أجرت عمليات تفتيش في قرى بوسنة كوي ويني قادن وأورهانية وأقضية مريج وإبسالا ضبطت خلالها 166 لاجئا ومهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم التوجه إلى اليونان وبلغاريا بطرق غير قانونية".

وأضافت أن "من تم ضبطهم يحملون جنسيات سورية وفلسطينية وأفغانستانية وصومالية وباكستانية وسريلانكية وهندية ونيبالية وعراقية".

وأشارت المصادر إلى "إحالة الموقوفين إلى مديرية الهجرة بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وذكرت أن "قوات حرس الحدود في ولاية هاتاي جنوب البلاد ضبطت أيضا تسعة سوريين أثناء محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير شرعية قادمين من سوريا".

وأوضحت المصادر أن "الأشخاص التسعة سيتم ترحيلهم إلى خارج البلاد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت قوات خفر السواحل التركية ضبطت في وقت سابق من تشرين الثاني الجاري 315 شخصا بينهم سوريون في ولاية جناق قلعة أثناء محاولاتهم التسلل عبر البحر إلى جزيرة يونانية بطريقة غير قانونية.

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.

سيريانيوز