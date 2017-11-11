أعلنت الأردن, يوم السبت عن التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا، بعد توقيع ممثلي العواصم الثلاث على مذكرة مبادئ بهذا الشأن في المملكة.

ونقلت الوكالة الأردنية (بترا) عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قوله أن "الاتفاق خطوة هامة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سوريا وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة السورية".

وأوضح المومني أن الاتفاق الجديد "يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث في السابع من تموز الماضي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوبي غرب سوريا، وبدأ العمل به في التاسع من الشهر ذاته".

وجاء الاتفاق عقب ساعات على بيان مشترك صدر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب, خلال لقاء بينهما على هامش قمة آبيك في فيتنام, تضمن اتفاق على عة مسائل تخص الامة السورية, من بينها التاكيد على استمرار مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا بمركز الرصد في عمان بمشاركة خبراء من الأردن وروسيا والولايات المتحدة.

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الماضي, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الجنوب السوري والبادية السورية القريبين من الحدود الأردنية والعراقية، معارك بين فصائل المعارضة وقوات الجيش النظامي حيث تمكن الأخير من فرض سيطرته على مساحات ومقاطع كبيرة حدودية بين سورية والأردن وكذلك البادية البادية وريف السويداء.

سيريانيوز