قال وزير السياحة التركي نعمان قورتلموش, ان إعادة إصدار تأشيرات دخول السوريين إلى تركيا مرهونة بعدة عوامل و بإعادة الاستقرار إلى سوريا.

ونقل موقع (ترك برس) عن الوزير التركي قوله, في تصريح صحفي, ان تركيا تستطيع فتح أبواب للزيارات السياحية السورية, إذا نجحنا في تشكيل مناطق آمنة للسوريين، وعاد السوريون إلى أرضهم، وأسسنا سوريا آمنة قريباً، وتوقفت الاضطرابات السياسية".

وجاء التوضيح تعليقا على المشكلات التي يعاني منها المواطنون السوريون فيما يخص الحصول على تأشيرات دخول (فيزا) إلى تركيا من السفارات والقنصليات التركية في مختلف البلدان.

ويعاني السوريون صعوبة كبيرة في الدخول إلى تركيا، حيث تشترط الحكومة التركية عدة شروط لمنح تاشيرة الدخول، من ضمنها الحصول على إقامة نظامية في بلد المغادرة، حيث يتعذر على معظم السوريين الحصول على إقامة في لبنان وهي المنفذ الجوي الوحيد الأقرب لسوريا.

وفرضت تركيا تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين اليها عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك اعتباراً من 8 كانون الثاني من عام 2016.

وجاءت هذه الخطوة "للحد من الهجرة غير الشرعية" إلى الدول الأوروبية"، واستثنى القرار السوريين الوافدين إلى تركيا عبر المعابر البرية الموجودة بين البلدين.

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يقدر عددهم لديها بنحو 3 ملايين لاجئ، بينهم 300 ألف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الأتراك، بحسب الأمم المتحدة.

سيريانيوز